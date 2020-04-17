Погода в Беларуси 18 апреля: от минус 4 ночью до плюс 13 днем

Прятать зонтики и теплую одежду пока не стоит Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Апрельские капризы погоды продолжаются. В субботу, 18 апреля, погода будет отличаться в разных областях страны: если в Гомельской и Брестской областях будет тепло и сухо, то в Витебской синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Об этом belta.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура воздуха ночью опустится до минус 4 градусов, максимум, на который можно рассчитывать, - плюс 2. Днем воздух прогреется до 7 - 13 градусов тепла.

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