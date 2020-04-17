«Первого числа будут учиться, второго и третьего - выходной». Президент считает, что детям пора возвращаться в школы

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Об этом президент сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область.

- Надо, чтобы сельские школы и районные начали учиться. Минск и областные центры начнут с удаленки, но к концу недели войдут,- передает слова президента Телеграм-канал телеканала ОНТ. - Суббота (25 апреля. - Прим. ред.) будет рабочей. Первого числа будут учиться, второго и третьего - выходной.

Напомним, чуть раньше Александр Лукашенко сказал, что дети должны пойти в школу со следующей недели.

- В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей?). Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет.