2020-04-17T16:13:10+03:00
Политика
КП Беларусь

«Первого числа будут учиться, второго и третьего - выходной». Президент считает, что детям пора возвращаться в школы

Суббота, 25 апреля, будет рабочей
Полина СВЕТЛОВА
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Каникулы заканчиваются 19 апреляКаникулы заканчиваются 19 апреляФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Об этом президент сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область.

- Надо, чтобы сельские школы и районные начали учиться. Минск и областные центры начнут с удаленки, но к концу недели войдут,- передает слова президента Телеграм-канал телеканала ОНТ. - Суббота (25 апреля. - Прим. ред.) будет рабочей. Первого числа будут учиться, второго и третьего - выходной.

Напомним, чуть раньше Александр Лукашенко сказал, что дети должны пойти в школу со следующей недели.

- В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей?). Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет.

Президент Беларуси считает, что детям пора возвращаться в школы.ВИДЕО: Телеграм-канал ОНТ

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