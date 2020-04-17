Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года: общее число выросло до 4779, за сутки - плюс 575

Собрали информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года

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Пресс-служба Министерства здравоохранения озвучила свежую статистику на 17 апреля: с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 4779 человек. За сутки добавилось 575 новых случаев - это рекордный прирост.

Выздоровели и выписаны 342 человека. Несколько дней Минздрав не озвучивал количество выздоровевших и выписанных. В это же число в ведомстве включают и количество умерших - на 17 апреля скончались 42 человека. В ведомстве добавляют, что у них был ряд хронических заболеваний и выявленная коронавирусная инфекция.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Всего в Беларуси провели 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Их проводят в 24 лабораториях: они открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

В пятницу, 17 апреля, в Минздраве проходит брифинг, в котором принимает участие и министр Владимир Караник.

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