2020-04-17T13:54:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года: общее число выросло до 4779, за сутки - плюс 575

Собрали информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Выздоровели и выписаны 300 человек, 42 умерлиВыздоровели и выписаны 300 человек, 42 умерлиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Пресс-служба Министерства здравоохранения озвучила свежую статистику на 17 апреля: с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 4779 человек. За сутки добавилось 575 новых случаев - это рекордный прирост.

Выздоровели и выписаны 342 человека. Несколько дней Минздрав не озвучивал количество выздоровевших и выписанных. В это же число в ведомстве включают и количество умерших - на 17 апреля скончались 42 человека. В ведомстве добавляют, что у них был ряд хронических заболеваний и выявленная коронавирусная инфекция.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Всего в Беларуси провели 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Их проводят в 24 лабораториях: они открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

В пятницу, 17 апреля, в Минздраве проходит брифинг, в котором принимает участие и министр Владимир Караник.

Читайте также:

«Лихорадка встречается у 20 - 80% заболевших, а озноб - у 40%»: медики назвали симптомы коронавируса и их разницу в течении болезни у взрослых и детей

Представители Минздрава Беларуси ответили на вопросы граждан во время онлайн-трансляции, главными были темы тестов, заболевания у детей и больничных (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»
Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»
«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками