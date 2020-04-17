«Не то что друзей - сочувствующих очень мало». Лукашенко - о реакции других стран на белорусский метод борьбы с коронавирусом

Президент отметил за рубежом нарекают на то, что в Беларуси борются с COVID-19 не так, как все

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- В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, - сказал Александр Лукашенко. - Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают, - цитирует президента пресс-служба.

Он добавил, что в Беларуси начали самостоятельно делать тесты для выявления коронавируса: они оказались точнее некоторых зарубежных. По словам Александра Лукашенко, бороться очагово - тяжелая и затратная работа.

- Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли.

Президент призвал особенно внимательно относиться к заболеваемости пневмониями - она включает последствия заражения коронавирусом.

- Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, - слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы, - отметил Александр Лукашенко.

Затронул президент и проблемы с экономикой.

- Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность… Потому что кругом все остановилось.