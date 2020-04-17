2020-04-17T15:19:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Меньше всего зараженных коронавирусом - в Гродненской области. Минздрав назвал количество инфицированных по областям Беларуси

Лидирует по-прежнему Минск
Ирина КАЛИНИНА
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Соблюдать рекомендации по мерам безопасности нужно независимо от цифр статистики.Соблюдать рекомендации по мерам безопасности нужно независимо от цифр статистики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- На сегодняшний момент мы по-прежнему оцениваем ситуацию как контролируемую, - рассказал на брифинге 17 апреля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Прежде чем озвучить статистику по регионам, он отметил, что рекомендации по мерам личной гигиены касаются абсолютно всех, независимо от того, есть заболевшие в каком-либо районе или нет. Те цифры, которые он озвучивает, не должны быть поводом для самоуспокоения и игнорирования рекомендаций по мерам безопасности.

- Сегодня на утро в Беларуси зарегистрировано 4779 новых случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев наблюдается в Минске - 2308. На втором месте идет Витебская область - 1282 случая. Затем - Минская область, где зарегистрировано 588 случаев.

В остальных областях случаев существенно меньше:

- Могилевская область - 217

- Гомельская - 193

- Брестская - 112

- Гродненская - 79.

По словам министра, из стационара выписано 342 пациента. Часть контактов первого уровня наблюдается на дому.

Умерло 42 человека.

- Это пациенты, как правило, имевшие выраженную сопутствующую патологию, где коронавирусная инфекция осложнила течение заболевания, - отметил Владимир Караник.

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