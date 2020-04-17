2020-04-17T15:25:44+03:00
Общество
КП Беларусь

«В Беларуси уже заготовлены первые дозы плазмы». При тяжелом течении коронавируса больным будут вводить компоненты крови переболевших

По некоторым данным, это может облегчить течение болезни
Алла БЕЛУГА
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За прошедшие сутки добавилось 575 новых случаев коронавируса - это рекордный прирост.За прошедшие сутки добавилось 575 новых случаев коронавируса - это рекордный прирост.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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В Беларуси от тяжелого течения коронавирусной инфекции будут применять плазму крови уже переболевших людей. Об этом рассказал 17 апреля на брифинге Минздрава министр Владимир Караник.

- За прошедшие сутки в Беларуси было выполнено более 5,5 тысячи тестов, а начинали мы с трехсот тестов в сутки, - говорит Владимир Караник. - На сегодняшний момент в Беларуси уже заготовлены первые дозы иммунной плазмы - плазмы пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию и благополучно выздоровели. Мы подтвердили экспресс-тестами, что у них есть антитела к данному вирусу. По литературным данным плазма может оказывать терапевтический эффект у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. О результатах применения данного метода лечения мы информируем дополнительно.

Напомним, на 17 апреля в Беларуси с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 4779 человек. За сутки добавилось 575 новых случаев - это рекордный прирост. Умерли 42 человека.

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