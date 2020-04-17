В Осиповичах и Мядельском районе тяжелых пациентов нет. В Минздраве прокомментировали вспышки коронавируса в этих районах

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На брифинге 17 апреля министр здравоохранения Владимир Караник назвал ситуацию в Осиповичах "стабильно контролируемой":

- Там зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 случаев зарегистрировано у медицинских работников. Причем в данном случае завоз как раз произошел у одного из сотрудников медицинского учреждения, который инфицировался во время своей поездки за пределы Осиповичей... При выходе на работу, к сожалению, произошло инфицирование коллег.

По словам министра, из этих 32 человек нет ни одного тяжелого пациента: кто-то находится под медицинским наблюдением, кому-то проводится минимальная терапия.

- Что касается Мядельского района, где 7 апреля был зарегистрирован случай инфицирования в одном из санаториев, на сегодняшний момент очаг, с нашей точки зрения, локализован. 65 подтвержденных случаев, 25 - это жители Мядельского района, остальные приезжие. Тоже тяжелых случаев среди данных пациентов не выявлено.

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