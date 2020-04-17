2020-04-17T15:31:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции - 810 рублей»

Также есть уголовная ответственность
Захар ПЛАТОНОВ
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Нарушать режим самоизоляции не только безответственно, но и накладно для кошелька.Нарушать режим самоизоляции не только безответственно, но и накладно для кошелька.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан во время пресс-брифинга в ведомстве рассказала, сколько в Беларуси контактов первого уровня с больными, у которых были положительные тесты на COVID-19. Напомним, лица, контактировавшие с больными, должны находиться на самоизоляции.

- По данным на 16 апреля, контактов первого уровня порядка 30 тысяч человек (за весь период. - Ред.), контактов второго уровня - 23 700 человек. Нарушителей достаточно много. Было выявлено 701 нарушение. Их не нашли дома в пределах двух-трех часов. Эта информация была направлена в МВД и прокуратуру. В отношении семи лиц начат административный процесс, - отметила Инна Карабан.

Она сказала, что двух нарушителей уже оштрафовали на суммы в пределах двух базовых величин. С ними также проведены беседы и вынесены предупреждения. Повторных нарушений не было. В Минздраве отметили, что наказания рублем, очевидно, эффективны.

- Максимальная сумма штрафа - 30 базовых величин (базовая величина равняется 27 рублям. - Ред.). Также есть уголовная ответственность (статья УК РБ 336 «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов». - Ред.), если нарушение самоизоляции привело к заражению или смерти. Такая мера теоретически тоже может быть применена, - сказала Инна Карабан.

- Ну запугали уже, - сказал министр Владимир Караник.

- Но вместе с теми…

Ранее KP.BY рассказывал, как в Витебске проверяют тех, кто находится на режиме самоизоляции. На самоизоляции находятся не только контакты первого и второго уровней, но и те, кто возвращался из-зa pyбeжa.

«Приходили из милиции, каждый день звонили из санстанции»: как в Беларуси проходит контроль людей на самоизоляции

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