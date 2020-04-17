«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками

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Несколько дней назад Следственный комитет и Комитет госконтроля рассказали о том, что в Минске задержали мужчину, который продавал обычные хлопковые маски под видом американских респираторов с высокой степенью защиты. В пятницу, 17 апреля, официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская рассказала подробности этого дела.

В марте в интернете появилась объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже масок респираторного типа с уникальным классом защиты. В объявлении были фотографии респираторов - один стоил 15 рублей. Но вместо дорогих респираторов покупатели получали обычные хлопковые маски, которые стоят в 5 раз дешевле. Как выяснил СК, поставщик продавал такие маски по 3 рубля за штуку.

Продавались респираторы только оптом - от 10 до 100 штук. Некоторые потерпевшие заказывали респираторы, чтобы передать их медикам. Оплатить заказ можно было только наложенным платежом, посылку доставляли курьеры «Белпочты». Это значит, что у покупателей не было возможности проверить товар и отказаться от него до расчета.

Дома у мужчины нашли 600 хлопковых масок. Точно известно, что с 25 марта по 12 апреля он получил около 7 тысяч рублей от 14 потерпевших. Но потерпевших может быть гораздо больше. После того как в интернете появилась информация о том, что возбуждено дело, в оперативно-дежурную службу УСК позвонили больше 50 человек. По их заявлениям проводят проверку.

- К материалам уголовного дела приобщен анализ сведений, полученных от «Белпочты», согласно которому хлопковые повязки под видом респираторов могли приобрести свыше 900 человек. Информация проверяется, - добавили в СК.

Мужчина задержан, на его имущество наложен арест.