2020-04-17T15:53:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде

В Минздраве рассказали об их состоянии
Ирина КАЛИНИНА
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По словам министра, временный уход 23 медиков на больничные не повлияет ни на обслуживание вызовов, ни на интенсивность работы службы скорой помощи.По словам министра, временный уход 23 медиков на больничные не повлияет ни на обслуживание вызовов, ни на интенсивность работы службы скорой помощи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию, которая сложилась в службе скорой помощи Минска. Он отметил, что медработники находятся в группе риска, и процент инфицирования среди них достаточно высок.

- На сегодняшний момент мы имеем 90 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, но только 23 случая касаются выездного состава. Это составы тех работников, которые выезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь. Остальные случаи - это, к сожалению, аппарат управления, административно-хозяйственный персонал, сопутствующие службы.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Министр отметил, что медицинские работники на вызовах больше используют средства индивидуальной защиты и проявляют осторожность.

- Но вот эта наша сильная сторона в том, что мы предпочитаем собираться и обсуждать многие вопросы, чтобы выработать наиболее правильное решение, в ряде случаев приводит к таким негативным последствиям. Даже в бытовых условиях можно инфицироваться и инфицировать своих коллег.

По словам министра, тяжелых случаев среди зараженных работников скорой помощи Минска нет, а временный уход на больничные 23 сотрудников, которые работали на выездах, не повлияет ни на обслуживание вызовов, ни на интенсивность работы всей службы.

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