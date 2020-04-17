2020-04-17T15:52:24+03:00
Общество
КП Беларусь

У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай

А тех, кто идет на поправку после коронавируса, подумывают отправлять в здравницу
Алла БЕЛУГА
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Пациента не выпустят «в люди», пока не получено двух отрицательных результатов на коронавирус с интервалом в один день.Пациента не выпустят «в люди», пока не получено двух отрицательных результатов на коронавирус с интервалом в один день.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что в Беларусь пришло много помощи, в т. ч. портативные пульсоксиметры, которые помогают определять насыщение крови кислородом. Теперь ими будут проверять всех пациентов, болеющих ОРВИ. На всякий случай.

- По городу Минску сформированы мобильные бригады, которые будут контролировать лечение на дому пациентов с респираторно-вирусной инфекцией. И это будет не просто опрос «Как вы себя чувствуете?», а нормальная лабораторная диагностика, при необходимости с экспресс-тестом и обязательной оксиметрией для того, что оценить, что насыщение крови кислородом достаточное. Это также позволит разделить движением потоков пациентов и оставлять пациента в привычных ему условиях, если это не несет риска для него и окружающих, - говорит Владимир Караник.

А для тех, кто идет на поправку, решается вопрос с санаторно-курортным лечением.

- Многие пациенты высказывают нарекания: клинически здоров, ничего не беспокоит, но лабораторный тест показывает наличие РНК-вируса, и мы не можем этого пациента отпустить. Многим психологически тяжело находиться в больницах, и мы прорабатывает вопрос использовать для реабилитации таких пациентов один из санаториев. Это клинически здоровые пациенты, лабораторно получен хотя бы один отрицательный тест, но нужно время, чтобы он смог вернуться в это общество. Здесь важны такие моменты: чтобы сменить обстановку, поправить здоровье и быть безопасным для окружающих, - сообщил министр здравоохранения.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

Но пациента не выпустят в люди, пока не получено двух отрицательных результатов на коронавирус с интервалом в один день.

- Нам высказывают опасения, что мы рано выписываем этих пациентов и ограничиваем самоизоляцию 3 - 5 днями. Но для выписки пациентов есть два основных критерия: клинический и эпидемиологический. С точки зрения клинического критерия - это выздоровление, с точки зрения эпидемиологического - проведение лабораторных исследований. Пациент не выписывается, пока не получено двух отрицательных результатов на вирус с интервалом в один день. Пациенты, которые выписаны - здоровы, и не надо их бояться, - сообщил 17 апреля на брифинге представитель Минздрава.

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