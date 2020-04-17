На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
Тепловизор сможет выявлять пассажиров с повышенной температурой на расстоянии. Пока он работает на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в тестовом режиме. Об этом корреспонденту «Минск-Новости» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
- Сейчас совместно с санитарно-эпидемиологической службой города вырабатываем алгоритм действий: какие меры предпринимать, выявив пассажира с повышенной температурой. Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказания помощи.
По словам Александра Дороховича, тепловизор будет полезен и в будущем - в периоды, когда происходит всплеск респираторных инфекций. Тепловизоры могут появиться и на других станциях метро.
Он добавил, что сейчас пассажиропоток метро в сутки составляет 400 тысяч человек, в то время как обычно он варьировался в пределах 800 тысяч - 1 млн.