2020-04-17T16:01:01+03:00
Общество
КП Беларусь

На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор

Пока четкого алгоритма о том, что делать, если у человека выявят повышенную температуру, нет, но запрещать поездку точно не будут
Полина СВЕТЛОВА
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Позже тепловизоры могут появиться и на других станциях. Фото: «Минск-Новости»Позже тепловизоры могут появиться и на других станциях. Фото: «Минск-Новости»
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Тепловизор сможет выявлять пассажиров с повышенной температурой на расстоянии. Пока он работает на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в тестовом режиме. Об этом корреспонденту «Минск-Новости» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

- Сейчас совместно с санитарно-эпидемиологической службой города вырабатываем алгоритм действий: какие меры предпринимать, выявив пассажира с повышенной температурой. Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказания помощи.

По словам Александра Дороховича, тепловизор будет полезен и в будущем - в периоды, когда происходит всплеск респираторных инфекций. Тепловизоры могут появиться и на других станциях метро.

Он добавил, что сейчас пассажиропоток метро в сутки составляет 400 тысяч человек, в то время как обычно он варьировался в пределах 800 тысяч - 1 млн.

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