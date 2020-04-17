2020-04-17T16:05:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"

По словам Владимира Караника, запас по коечному фонду тоже есть все всех регионах
Ирина КАЛИНИНА
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По словам министра, запас аппаратов ИВЛ есть во всех регионах.По словам министра, запас аппаратов ИВЛ есть во всех регионах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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17 апреля на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник рассказал о готовности больниц к приему пациентов, зараженных коронавирусом.

- По Минску перепрофилизация коечного фонда осуществляется в строгом соответствии с нашим планом... На сегодняшний момент запас по коечному фонду имеется во всех регионах, как и количество используемых аппаратов ИВЛ. На сегодняшний момент используется менее 10% имеющегося парка оборудования для искусственной вентиляции легких.

Также сегодня министр назвал статистику по заболевшим в разных областях, прокомментировал состояние медиков службы скорой помощи Минска, зараженных коронавирусом, и высказался о том, что в Беларуси от тяжелого течения коронавирусной инфекции будут применять плазму крови уже переболевших людей.

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