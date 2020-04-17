Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
17 апреля на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник рассказал о готовности больниц к приему пациентов, зараженных коронавирусом.
- По Минску перепрофилизация коечного фонда осуществляется в строгом соответствии с нашим планом... На сегодняшний момент запас по коечному фонду имеется во всех регионах, как и количество используемых аппаратов ИВЛ. На сегодняшний момент используется менее 10% имеющегося парка оборудования для искусственной вентиляции легких.
Также сегодня министр назвал статистику по заболевшим в разных областях, прокомментировал состояние медиков службы скорой помощи Минска, зараженных коронавирусом, и высказался о том, что в Беларуси от тяжелого течения коронавирусной инфекции будут применять плазму крови уже переболевших людей.
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