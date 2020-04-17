Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»

В Минздраве напоминают, что и на природе есть риск передачи коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Караник призвал белорусов на большие выходные оставаться дома и свести общение к минимуму. И похвалил, ссылаясь на Google и Яндекс

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Министр здравоохранения Владимир Караник поблагодарил граждан, которые минимизировали свои появления в общественных местах. Он отметил, что Google и Яндекс запустили сервисы, которые оценивают эффективность социального дистанцирования. По его словам, у Беларуси сопоставимые показатели со многими странами Европы.

- Это касается посещений торговых центров, аптек, транспорта… Нам хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранялась и дальше. Мы оцениваем риски, чтобы выработать рекомендации. Сейчас риск - четыре выходных дня (25 - 28 апреля. - KP.BY). Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого уже нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах своего проживания и максимально ограничить общение, - сказал Владимир Караник.

По его словам, и в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно без нынешнего риска вспомнить усопших и привести в порядок могилы:

- По некоторым регионам мы видим четкую связь: Вербное воскресенье, а через 7 дней среди посетителей [этих мероприятий] мы регистрируем увеличение количества инфицированных. Или компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников, контакты первого уровня.

Владимир Караник призвал в ближайшие дни провести время у себя дома в привычном круге общения, погулять на свежем воздухе, воздержаться от посещения дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей.

- Погулять на природе - это одно. А длительное и тесное общение (те же шашлыки на природе) - риск повышается. Окажется один инфицированный - части компании придется оказаться на самоизоляции, - сказал министр.