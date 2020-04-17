От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса

Размер надбавки будет отличаться в зависимости от типа больницы (структурных подразделений), категорий работников, уровня опасности работы и зоны ответственности медработника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Доплаты получат не только работники реанимаций и инфекционных отделений, но также патологоанатомы и работники рентгенкабинетов

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Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ о материальном стимулировании медиков. Текст документа на данный момент еще нигде не опубликован. В соответствии с документом, медикам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, сообщает БелТА. Ее размер будет отличаться в зависимости от типа больницы (структурных подразделений), категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы и зоны ответственности.

1) Для врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка составит 1 тысячу рублей. Для медиков со средним специальным медобразованием - 500 рублей, прочим работникам - 300 рублей.

2) Врачам в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в службе скорой медицинской помощи - 3 тысячи рублей. Медработникам со средним специальным медобразованием - 2 тысячи рублей. Прочим работникам - 1 тысячу.

3) Если работники отделений анестезиологии и реанимации, а также лабораторий, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работают в закрытом трехсменном режиме, то их надбавки будут еще выше. Врачам каждый месяц будут доплачивать 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным образованием - 3 тысячи рублей, остальным - 1,5 тысячи.

4) Будут доплачивать и тем медикам, кто не напрямую связан с зараженными коронавирусной инфекцией. Например, работникам инфекционных отделениях, приемных отделениях больниц, санэпидеморганизациях, работающих в очагах инфекции, на пограничных переходах и санитарно-карантинных пунктах, в лабораториях, проводящих исследования на коронавирус, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в отделениях и кабинетах рентгена и компьютерной томографии. Врачам, работающих в этих условиях, доплатят 1,5 тысячи в месяц, медработникам со средним специальным образованием - 1,3 тысячи, остальным - 900 рублей.

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