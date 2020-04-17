2020-04-17T16:28:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты

В списке - мясо, рыба, колбаса и творог
Полина СВЕТЛОВА
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Цены будут регулировать и на молоко, творог, сливочное маслоЦены будут регулировать и на молоко, творог, сливочное маслоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Министерство антимонопольного регулирования 15 апреля установило новый список товаров, цены на которые государство будет регулировать цены. Документ опубликован на национальном правовом портале.

В список социально значимых товаров вошли в том числе свежая рыба семейства карповых, сливочное масло, мука, мясо, вареная колбаса и сосиски, свежие яйца, молоко и творог.

В этом перечне появились и твердое мыло и туалетная бумага - товары, на которые в последнее время увеличился спрос. 90 дней будут регулировать цена на женские прокладки и подгузники. Всего в перечне - 26 позиций.

Теперь предельная надбавка на социально значимые товары для импортеров составит 10 процентов.

В документе сказано, что формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений.

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В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
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