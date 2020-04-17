2020-04-17T16:45:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»

Министр также рассказал о смерти водителя скорой помощи
Захар ПЛАТОНОВ
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В Беларуси почти полтысячи медиков сдали положительные тесты на Covid-19.В Беларуси почти полтысячи медиков сдали положительные тесты на Covid-19.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- У многих инфицирование произошло в быту, а не на работе. С одной стороны, это плюс. Но от этого не легче. Медработник выбыл из процесса. Работа проводится, чтобы повысить безопасность наших коллег, - сказал Владимир Караник. Он сообщил, что, по данным на 16 апреля, было 419 случаев заболеваний среди медработников.

- Летальных случаев среди врачей и медсестер в Минске не выявлено. Что касалось Витебской области, там проводится расследование. Мы эти случаи знаем, они на контроле. Случаи по скорой помощи (умер 38-летний водитель. - Ред.). По предварительным данным, эта ситуация не связана с коронавирусной инфекцией. Больше без согласия родственников сказать не могу.

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