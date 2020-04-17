2020-04-17T16:50:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»

Министр здравоохранения на вопрос о репетиций парада ответил лаконично
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Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как в Беларуси будут работать школы после затянувшихся каникул.Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как в Беларуси будут работать школы после затянувшихся каникул.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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У Владимира Караника спросили, как будет построен учебных процесс в школах, учитывая пандемию коронавируса.

Президент сказал начать занятия в школах с 20 апреля, родителям рассылают задания. Что будет с четвертой четвертью?

С 20 апреля в школах должен возобновиться учебный процесс после каникул, которые суммарно продлили на две недели.

- Мы на брифинге в Минздраве, - начал ответ с намека-напоминания Владимир Караник. - Наша позиция озвучена: если район эпидемиологически спокойный, а в сельской местности и нет возможности дистанционного обучения, то часть школ будет возвращена к обычному режиму. В части школ из эпидемически неблагоприятных районов Минобразования рассматривает вопросы дистанционного обучения. Это вопрос к Минобразования. Мы даем информацию по эпидобстановке в целом по стране и с разбивкой по регионам. Те школы, где отрабатываются контакты первого уровня, там работает санитарно-эпидемиологическая служба. Там принимаются решения однозначно. Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса.

Также у министра спросили насчет парада к 9 Мая: репетиции уже идут, мероприятие должно пройти в привычном формате и масштабе.

- Решение о параде принимает не Минздрав, - улыбнулся министр.

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