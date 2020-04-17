2020-04-17T17:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом

Кроме того, есть данные о влиянии курения
Раиса ЮДИНА
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Ослабленный иммунитет ухудшает состояние больного. Фото pixabay.comОслабленный иммунитет ухудшает состояние больного. Фото pixabay.com
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У большинства умерших людей, зараженных коронавирусом, были серьезные заболевания.

- Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, состояние после инфаркта миокарда (после хирургического вмешательства), это болезни бронхолегочной системы (бронхиальная астма, эмфизема легких), онкологические заболевания, любые иммунодефицитные состояния и аутоиммунные заболевания, - рассказал Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава. - Есть четкие данные, что курение негативно оказывает влияние на результаты и на прогноз.

Большинство умерших людей, зараженных коронавирусом, - люди старше 60 лет. Это подтвердил Александр Пацеев: «Это пожилые люди, которые имели большое количество хронических заболеваний».

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