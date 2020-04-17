2020-04-17T17:04:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»

Минздрав прокомментировал жалобы медработников на нехватку средств индивидуальной защиты
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Как известно, не все маски одинаково защищают от инфекции. Фото pixabay.comКак известно, не все маски одинаково защищают от инфекции. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

Медработники жалуются, что не хватает средств индивидуальной защиты - одноразовых масок, перчаток, комбинезонов. Они даже готовы дезинфицировать одноразовые маски, чтобы использовать их повторно. Как это сделать?

- Одноразовые дезинфицировать нельзя, комбинезоны можно, - ответила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

В Минздраве отмечают, что с обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты должна подсуетиться промышленность, чтобы тех же масок выпускали 50 тысяч в день. Хотя они далеки от масок со специальным защитным материалом европейского стандарта СЕ, который обеспечивает степень защиты более 50%. Именно такие маски нам поставляет Китай.

- Сейчас получим 22 миллиона этих масок, чтобы сначала обеспечить медработников, потом дадим в аптеки. Потом будем еще привозить. Наша промышленность выпускает таких масок крайне мало, - рассказали в Минздраве. - В общественных местах маски надо носить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»
Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»
«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками