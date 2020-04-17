«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»

Как известно, не все маски одинаково защищают от инфекции. Фото pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Медработники жалуются, что не хватает средств индивидуальной защиты - одноразовых масок, перчаток, комбинезонов. Они даже готовы дезинфицировать одноразовые маски, чтобы использовать их повторно. Как это сделать?

- Одноразовые дезинфицировать нельзя, комбинезоны можно, - ответила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

В Минздраве отмечают, что с обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты должна подсуетиться промышленность, чтобы тех же масок выпускали 50 тысяч в день. Хотя они далеки от масок со специальным защитным материалом европейского стандарта СЕ, который обеспечивает степень защиты более 50%. Именно такие маски нам поставляет Китай.

- Сейчас получим 22 миллиона этих масок, чтобы сначала обеспечить медработников, потом дадим в аптеки. Потом будем еще привозить. Наша промышленность выпускает таких масок крайне мало, - рассказали в Минздраве. - В общественных местах маски надо носить.