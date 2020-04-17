2020-04-17T16:40:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»

Делать прогнозы о поведении малоизученного вируса сложно
Раиса ЮДИНА
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Неизвестно, кто более восприимчив к новому вирусу.Неизвестно, кто более восприимчив к новому вирусу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- По некоторым регионам видим, что вышли на плато, пик прошли и дальше наблюдается снижение. По некоторым видим подъем, и это закономерно. Главное, что не видим лавинообразного роста, - рассказал министр здравоохранения Владимир КАРАНИК. - Вот это наша работа с контактами, изоляция контактов, позволяет обеспечить сдерживание процесса в рамках возможностей системы. Что касается прогнозов, это дело неблагодарное.

Этиология вируса не до конца изучена. Неизвестно, какой процент восприимчив, а кто имеет природную устойчивость. На эти вопросы можно будет ответить позже, когда все эти проблемы останутся позади.

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