КП Беларусь
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
Делать прогнозы о поведении малоизученного вируса сложно
Неизвестно, кто более восприимчив к новому вирусу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
- По некоторым регионам видим, что вышли на плато, пик прошли и дальше наблюдается снижение. По некоторым видим подъем, и это закономерно. Главное, что не видим лавинообразного роста, - рассказал министр здравоохранения Владимир КАРАНИК. - Вот это наша работа с контактами, изоляция контактов, позволяет обеспечить сдерживание процесса в рамках возможностей системы. Что касается прогнозов, это дело неблагодарное.
Этиология вируса не до конца изучена. Неизвестно, какой процент восприимчив, а кто имеет природную устойчивость. На эти вопросы можно будет ответить позже, когда все эти проблемы останутся позади.