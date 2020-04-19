2020-04-19T14:24:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2020 года: общее число на стационаре выросло до 3538, за сутки умерло два человека

Собрали информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2020 года
Поделиться:
Минздрав Беларуси обновил информацию по Covid-19 в стране.Минздрав Беларуси обновил информацию по Covid-19 в стране.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Минздрав сообщил о данных на 19 апреля в Беларуси по коронавирусу: выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19.

На стационарном лечении находится 3538 человек (+256 за сутки). Остальные находятся на амбулаторном лечении (с легким проявление заболевания или бессимптомной формой), либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.

Умерли 47 (+2 за сутки) человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Минздраве отмечают, что с начала февраля в Беларуси проведено 98 231 тестов на коронавирусную инфекцию. Тесты делают в 25 лабораториях: как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

17 апреля Минздрав чуть более часа отвечал на актуальные вопросы.

Там он в том числе пообщался с прихожанами. Одной из тем стала пандемия коронавируса и белорусская тактика борьбы с ней

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт: в Вилейском районе на Пасху выпал снег
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Белорусы поступили правильно. Вы сами держите свою жизнь в своих руках лучше, нежели я или Господь»
Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2020 года: общее число на стационаре выросло до 3538, за сутки умерло два человека
Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в мужском монастыре
Службы ЖКХ призывают не делать ремонт во время самоизоляции из-за коронавируса
После пяти туров чемпионата Беларуси по футболу лидируют «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ»
«Встречайте Пасху в тесном кругу!» Медики просят белорусов в праздники остаться дома
«На ребят легла большая нагрузка». В студенческих общежитиях БГУ появится бесплатный интернет
Cнова на копейку. В Беларуси меняется цена на топливо. Теперь бензин дешевеет
Свято-Елисаветинский монастырь предлагает подать записки о здравии онлайн
Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус, которые «ни к черту»
Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года: 45 человек умерли, 3282 в стационарах
Директор минской турфирмы незаконно продавал респираторы, а витебчанка перепродавала маски с наценкой
«Истинная вера невозможна без добрых дел». Александр Лукашенко поздравил православных с Пасхой
Погода в выходные 18-19 апреля: ночью до 7 градусов мороза, а днем до 12 тепла
18 апреля - Страстная суббота. Что запрещено и разрешено делать?
Видеофакт. В Гродно прямо при работниках салона, мужчина топором разбил витрину и украл два мобильника
В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время
Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»