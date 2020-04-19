Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2020 года: общее число на стационаре выросло до 3538, за сутки умерло два человека

Собрали информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2020 года

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Минздрав сообщил о данных на 19 апреля в Беларуси по коронавирусу: выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19.

На стационарном лечении находится 3538 человек (+256 за сутки). Остальные находятся на амбулаторном лечении (с легким проявление заболевания или бессимптомной формой), либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.

Умерли 47 (+2 за сутки) человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Минздраве отмечают, что с начала февраля в Беларуси проведено 98 231 тестов на коронавирусную инфекцию. Тесты делают в 25 лабораториях: как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

17 апреля Минздрав чуть более часа отвечал на актуальные вопросы.

Там он в том числе пообщался с прихожанами. Одной из тем стала пандемия коронавируса и белорусская тактика борьбы с ней