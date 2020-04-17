«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе

Для своих махинаций он выбирал собственников с долгом по коммуналке или тех, кто не приватизировал квартиры

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Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве, связанном с покупкой и продажей квартир. 62-летний мужчина с апреля 2010 по июнь 2018 года обманул восемь человек и получил 286 тысяч рублей.

Жертвами оказывались люди, которые злоупотребляли спиртным, имели долги по коммуналке или не приватизировали жилье. Мужчина убеждал их продать жилье в Минске взамен на дом или квартиру в Минской области. Разницу в деньгах он обещал передать потерпевшим. Но когда квартиры были проданы, потерпевшие оставались без денег и в гораздо худших условиях, чем было обещано.

Так, в июле 2017 года обвиняемый убедил 64-летнего знакомого продать квартиру в Минске и переехать за город. Квартиру продали, взамен купили дом в Смолевичском районе, который стоил сильно дешевле. При этом обвиняемый оформил договор пожизненной ренты - после смерти потерпевшего дом перейдет ему.

А в 2011 году мужчина предложил 54-летней знакомой помочь приватизировать двушку в Минске, продать ее и купить жилье поменьше и дешевле. Женщина хотела переехать, поэтому сразу согласилась и подписала все документы. Дальше обвиняемый отвез ее в дом в Логойском районе, который был слабо похож на пригодный к жизни. Этот же дом был куплен мужчиной раньше для другой потерпевшей, которая там уже жила.

Вырученными деньгами обвиняемый распоряжался сам - потерпевшим мог передавать только небольшие суммы для покупки продуктов.

Мужчина находится под стражей.