Министр образования: «Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования»

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Окончание учебного года Минобразования не планирует переносить. Об этом журналистам рассказал министр образования Игорь Карпенко. По его словам, в ведомстве рассматривают разные сценарии развития событий. Но окончание учебного года пока не планируется переносить. Более подробная информация появится позже. Перенос ЦТ сейчас тоже обсуждается, пишет belta.by.

- Вы знаете, что мы уже перенесли олимпиады школьников. Планируем провести их в мае. Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования. Пока решение не принято. По мере возникновения вопросов, по мере развития ситуации будем информировать общественность. Во всяком случае, будем стараться все сделать в пользу школьника и будущего абитуриента.