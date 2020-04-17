2020-04-17T17:32:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования: «Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования»

Пока решение не принято
Полина СВЕТЛОВА
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Олимпиады школьников уже перенеслиОлимпиады школьников уже перенеслиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Окончание учебного года Минобразования не планирует переносить. Об этом журналистам рассказал министр образования Игорь Карпенко. По его словам, в ведомстве рассматривают разные сценарии развития событий. Но окончание учебного года пока не планируется переносить. Более подробная информация появится позже. Перенос ЦТ сейчас тоже обсуждается, пишет belta.by.

- Вы знаете, что мы уже перенесли олимпиады школьников. Планируем провести их в мае. Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования. Пока решение не принято. По мере возникновения вопросов, по мере развития ситуации будем информировать общественность. Во всяком случае, будем стараться все сделать в пользу школьника и будущего абитуриента.

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