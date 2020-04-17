2020-04-17T18:23:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Климовичами BMW 525 лоб в лоб въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие

ДТП произошло на трассе Климовичи – Костюковичи
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель "БМВ" во время обгона не успел вернуться в свою полосу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Водитель "БМВ" во время обгона не успел вернуться в свою полосу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
Изменить размер текста:

В серьезную аварию в Климовичском районе в пятницу, 17 апреля, попали легковой «БМВ 525» и пассажирский автобус. Об этом пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома проинформировала в официальной группе во ВКонтакте.

Столкновение произошло на автодороге направлением Климовичи – Костюковичи – граница России.

– Утром, примерно в 08.00 часов, по трассе на легковой иномарке проезжал 41-летний житель райцентра. В какой-то момент мужчина начал совершать обгон попутного авто, не убедившись в безопасности маневра. В итоге «немец» не успел вернуться в свою полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автобусом «МАЗ» с пассажирами, который ехал по маршруту «Кричев - Климовичи», – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии «БМВ» оказался на обочине, у машины сильно смята передняя часть. У автобуса разбит перед, другие механические повреждения. Госпитализация потребовалась водителю легковой иномарки, а также 80-летней пассажирке – бабушка ехала на переднем сиденье, сразу за водителем автобуса. Водитель «МАЗа» и другие семь пассажиров также были осмотрены медиками, им госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП в Минске: «Киа» въехала в «Рендж Ровер».

В больницу попала водитель кроссовера (подробности).

Сельчанин с 5,7 промилле на угнанном бусе спровоцировал ДТП.

Раньше мужчину уже лишали прав за «пьяную езду» (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Уронила бутылку водки на газ, и произошла вспышка»: в Бобруйске от огня газовой плиты пострадали две женщины
Видеофакт. Пылевые бури на М1 идут полосами, как зебра
В Березовском районе двое выпивших парней ночью украли лодку и катались по реке
«Советовали отнести в лес или усыпить, но разве можно?»: в Борисовском районе фермер приютил малышку-медведицу
Под Климовичами BMW 525 лоб в лоб въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Министр образования: «Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования»
«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»
Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»
«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками