Под Климовичами BMW 525 лоб в лоб въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие

Водитель "БМВ" во время обгона не успел вернуться в свою полосу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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В серьезную аварию в Климовичском районе в пятницу, 17 апреля, попали легковой «БМВ 525» и пассажирский автобус. Об этом пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома проинформировала в официальной группе во ВКонтакте.

Столкновение произошло на автодороге направлением Климовичи – Костюковичи – граница России.

– Утром, примерно в 08.00 часов, по трассе на легковой иномарке проезжал 41-летний житель райцентра. В какой-то момент мужчина начал совершать обгон попутного авто, не убедившись в безопасности маневра. В итоге «немец» не успел вернуться в свою полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автобусом «МАЗ» с пассажирами, который ехал по маршруту «Кричев - Климовичи», – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии «БМВ» оказался на обочине, у машины сильно смята передняя часть. У автобуса разбит перед, другие механические повреждения. Госпитализация потребовалась водителю легковой иномарки, а также 80-летней пассажирке – бабушка ехала на переднем сиденье, сразу за водителем автобуса. Водитель «МАЗа» и другие семь пассажиров также были осмотрены медиками, им госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.

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