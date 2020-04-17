2020-04-17T20:49:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Советовали отнести в лес или усыпить, но разве можно?»: в Борисовском районе фермер приютил малышку-медведицу

Василиса сама вышла из леса к людям и теперь живет в доме, играется с ковром и уютно спит под диваном [фото, видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Владелец фермерского хозяйства приютил медведицу и оформил нужные документы. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.Владелец фермерского хозяйства приютил медведицу и оформил нужные документы. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.
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Историю маленькой медведицы-приемыша Василисы рассказал ресурс planetabelarus.by. Журналист портала Сергей Плыткевич поехал в Борисовский район, чтобы лично познакомиться с медведицей из Красной книги и узнать ее особенную историю.

Дитеныш-медведица, по словам сельчан, вышла из леса к людям сама, проголодалась и не побоялась покинуть привычную среду обитания. Приемной семьей малютки стал хозяин ФХ «Коляныч», там животное и осталось жить. Но насколько легально такое соседство, ведь в Минприроды постоянно предупреждают об ответственности за незаконное содержание в неволе диких зверей?

– Когда-то на территории усадьбы мы собирались сделать вольеры, поэтому я знаю все нюансы. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, к таким животным особенное отношение. Поэтому я позвонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? – рассказал Николай Терлецкий, владелец фермерского хозяйства.

Маленькая медведица совсем не шуточно покусывает гостей. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.

Маленькая медведица совсем не шуточно покусывает гостей. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.

Медведицу приютили, дали сказочное имя Василиса и даже оформили «паспорт»: акт об обнаружении дикого животного.

Если бы не счастливый случай, конечно, судьба маленькой медведицы была бы печальной. Зоопарки таких крохотных детенышей не принимают, а в дикой природе она вряд ли бы выжила.

– В течение двух дней егери и охотоведы пытались найти в окрестностях следы матери Василисы, но все безрезультатно. Так приемыш осталась жить у нас с одобрения специалистов, – добавил Николай Васильевич.

В человеческом доме маленькая медведица, кажется, совсем освоилась. Она играется с ковром и теннисным мячиков, ничуть не шуточно покусывает посетителей – все-таки дикий зверь. А когда совсем утомилась – мирно засыпает под диваном.

Утомившись, малышка мирно засыпает на теплом полу. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.

Утомившись, малышка мирно засыпает на теплом полу. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.

Новые хозяева думают в будущем, создать для бурой медведицы вольер, сделать обзорную площадку для наблюдений. Знакомство с диким зверем будет интересным опытом для гостей хозяйства.

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Василиса играется с ковром.Источник: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

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