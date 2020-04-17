2020-04-17T19:32:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березовском районе двое выпивших парней ночью украли лодку и катались по реке

Злоумышленников вычислили по отпечаткам
Надежда БУТОВИЧ
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На Брестчине злоумышленники гнали лодку. Фото: МВД.На Брестчине злоумышленники гнали лодку. Фото: МВД.
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Необычная кража произошла на днях на территории Березовского района, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратились местные природдоохранники и рассказали, что ночью неизвестные, сняв одну из створок ворот, проникли на территорию, сорвали навесной замок, запирающий КУНГ, и украли имущество – лодку.

– В поисках улик правоохранители прочесали окрестности и нашли украденное судно. Злоумышленники бросили лодку в камышах, а еще оставили следы, по которым их и удалось вычислить, – уточнили в пресс-службе.

Двое парней катались на угнанной лодке по реке. Фото: МВД.

Двое парней катались на угнанной лодке по реке. Фото: МВД.

В итоге выяснилось, что лодку выкрал 24-летний житель Белоозерска. В тот вечер парень выпивал в компании неподалеку от места преступления. Затем вместе с 22-летним другом они решились на кражу. Изначально плана украсть именно лодку не было, просто во вскрытом ими помещении кроме лодки больше ничего ценного не оказалось.

– Молодые люди просто покатались по реке на лодке, а потом оставили ее. В отношении злоумышленников возбужденно уголовное дело, их будут судить за угон маломерного водного судна, – добавили в МВД.

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