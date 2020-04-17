2020-04-17T20:33:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Пылевые бури на М1 идут полосами, как зебра

Всему виной – ураганный ветер, который уже трое суток «гуляет» по Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Песчаные бури шли друг за другом через несколько километров.Песчаные бури шли друг за другом через несколько километров.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси практически по всей территории страны в пятницу, 17 апреля, как и за несколько дней до того, сохраняется ветреная погода. Из-за сильного порывистого ветра от 15 до 20 метров в секунду в МЧС объявили штормовое предупреждение и попросили соблюдать правила безопасности.

В редакцию «Комсомолки» написала читательница, которая в этот день отправилась в дальнюю поездку из Баранович в Заславль и обратно и наблюдала необычные природные явления.

– Появилось ощущение, что за несколько часов «автопробега» побывала в нескольких климатических поясах, а возвращаясь, наткнулась на пылевые завихрения. Я ехала по трассе М1, потом свернула на Р65 и через Дзержинск доехала до Заславля. Так вот из Баранович выезжала при хорошей погоде, но в Столбцовском районе налетели тучи и пошел крупный дождь. Правда, было видно, что основной ливень идет в стороне правее, а мы будто едем по краю тучи. А когда проехала Дзержинск стало еще круче: пошел снег, причем с сильным боковым ветром, как будто апрельская метель, и так до самого Заславля. Обратно возвращались тоже с «чудесами погоды»: небо стало очень ясным выглянуло солнце, но на трассу то и дело налетали пылевые бури. Видимость снижалась местами до 60 – 100 метров, но пыль налетала полосами – пройдешь «кусок» и снова солнечно. А через 1 – 2 километра – опять буря. Причем не всегда песок летел с только что вспаханных полей, иногда и словно с травы поднималась пыльная завеса, – пояснила автолюбительница.

В Белгидромете пообещали, что в субботу, 18 апреля, погода начнет усмиряться. Ветер снизиться до 12 – 14 метров в секунду, а средняя температура составит около +8 - +12 тепла.

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