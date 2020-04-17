2020-04-17T20:35:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Уронила бутылку водки на газ, и произошла вспышка»: в Бобруйске от огня газовой плиты пострадали две женщины

Подробности ЧП сообщили в МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Бутылка водки рядом с горящей конфоркой привела к возгоранию. Фото: pixabay.com.Бутылка водки рядом с горящей конфоркой привела к возгоранию. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» рассказывала о травмированном мужчине в Ошмянах, который грел на плите суп и загорелся сам. И вот похожий пожароопасный инцидент, но уже в Бобруйском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Несчастный случай с двумя пострадавшими произошел в четверг, 16 апреля, в деревне Ступени. Днем около обеда две сельчанки загорелись от газовой плиты, обгоревших женщин доставили в больницу, и уже медики сообщили о происшествии спасателям.

– Известно, что одна из пострадавших около 11.00 часов готовила еду на газовой плите. От неловкого движения уронила бутылку с водкой прямо на горящую конфорку, произошел взрыв газовоздушной смеси – у женщины вспыхнули волосы на голове. На помощь бросилась подруга, которая была тоже на кухне, она попыталась поднять бутылку с плиты, наклонилась и у нее тоже вспыхнули волосы, – рассказали в пресс-службе.

Женщин с ожогами головы госпитализировали. По факту происшествия проведена проверка.

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«Уронила бутылку водки на газ, и произошла вспышка»: в Бобруйске от огня газовой плиты пострадали две женщины
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