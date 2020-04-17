Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»

Президент Беларуси рассказал о том, как выполняются поручения о запросах на медикаменты во время пандемии коронавируса [видео]

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что в пятницу, 17 апреля, Александр Лукашенко совершил рабочую поездку на Гродненщину. Президент посетил стеклозавод «Неман» в Березовке, встретился с трудовым коллективом предприятия и во время разговора рассказал о насущных вопросах касаемо медпрепаратов. Так белорусский лидер привел в пример историю с лекарствами от малярии.

Напомним, на данный момент ВОЗ объявила о глобальном испытании препаратов против коронавируса. Для тестирования предложены десятки известных существующих лекарств, но наиболее перспективными в лечении COVID-19 являются противомалярийные лекарства и препараты от ВИЧ.

Именно поэтому в видео-речи Лукашенко, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», речь идет о лекарстве от малярии, которым президента попросил обеспечить регион председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

– Без пятнадцати девять звонит губернатор Витебской области. Спрашиваю: «Что ты хочешь? Говори сразу, у меня времени нет». «Александр Григорьевич, нам бы лекарства, у меня закончится скоро». Знаю, он куркуль: у него есть, но еще надо, на всякий случай, как Кравцов у вас (Прим.: председатель Гродненского облисполкома) – качество неплохое. Говорю: «Что тебе надо?». «Вот мне надо против малярии – у меня нет». Я разозлился – поручил же чтобы было, как нет?! Нашли что у него запас, но надо еще. Я позвонил, у меня вице-премьер за это отвечает. Говорю: «Пока я прилечу в Березовку ты должен доложить, что ты ему отправил то, то, то». У нас есть запас – китайцы нам передали. Я только сел в вертолет, полдороги пролетел, звонит: «Александр Григорьевич, ваше поручение выполнено, несколько тысяч (Прим.: препаратов от малярии) отправили туда, в Витебск». Вот система – когда система работает, тогда и жить можно, – подытожил президент.

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