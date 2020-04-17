В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время

Производительность пока не будет влиять на зарплаты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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До конца года горганизации Беларуси с уставным фондом с более чем 50-процентной долей госсобственности не будут соотносить рост зарплат с производительностью. Данное решение правительства опубликовали на Национальном правовом портале.

Что это означает? Ранее госпредприятия (организации) могли повышать зарплаты, тарифные ставки, осуществлять стимулирующие и иные компенсирующие выплаты только при условии высокой производительности. Когда соотношение роста производительности труда и зарплаты превышало единицу. С 17 апреля это условие было отменено.

Правда, в правительстве приостановили норматив только до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, даже при сниженной производительности зарплаты в Беларуси все равно смогут подрасти.

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