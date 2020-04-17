2020-04-17T21:43:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время

Правительство решило приостановить действующую норму
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Производительность пока не будет влиять на зарплаты.Производительность пока не будет влиять на зарплаты.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

До конца года горганизации Беларуси с уставным фондом с более чем 50-процентной долей госсобственности не будут соотносить рост зарплат с производительностью. Данное решение правительства опубликовали на Национальном правовом портале.

Что это означает? Ранее госпредприятия (организации) могли повышать зарплаты, тарифные ставки, осуществлять стимулирующие и иные компенсирующие выплаты только при условии высокой производительности. Когда соотношение роста производительности труда и зарплаты превышало единицу. С 17 апреля это условие было отменено.

Правда, в правительстве приостановили норматив только до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, даже при сниженной производительности зарплаты в Беларуси все равно смогут подрасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президент Беларуси подписал указ о ежемесячных доплатах медиков.

Надбавки получат медработники, занятые в инфекционных отделениях (подробности).

Какую финансовую поддержку могут получить белорусы во время пандемии?

Экономисты уже просчитывают последствия COVID-19 (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Зарплата: Беларусь»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В Гродно прямо при работниках салона, мужчина топором разбил витрину и украл два мобильника
В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время
Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»
«Уронила бутылку водки на газ, и произошла вспышка»: в Бобруйске от огня газовой плиты пострадали две женщины
Видеофакт. Пылевые бури на М1 идут полосами, как зебра
В Березовском районе двое выпивших парней ночью украли лодку и катались по реке
«Советовали отнести в лес или усыпить, но разве можно?»: в Борисовском районе фермер приютил малышку-медведицу
Под Климовичами BMW 525 лоб в лоб въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Министр образования: «Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования»
«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»
Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»
«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками