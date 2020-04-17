2020-04-17T22:05:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Гродно прямо при работниках салона, мужчина топором разбил витрину и украл два мобильника

Наглого вора вычислили по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Гродненец разбил витрину в салоне сотовой связи и украл смартфоны. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Гродненец разбил витрину в салоне сотовой связи и украл смартфоны. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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Криминальный инцидент произошел в областном центре в четверг, 16 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

В конце рабочего дня в салон сотовой связи в Гродно зашел неизвестный мужчина. На нем была черная маска и работники, сразу не обратили на него особого внимания: коронавирус – все в масках. Прямо под камерой напротив витрины со смартфонами посетитель стал «копошится» за пазухой. Расстегнув куртку, мужчина вынул топорик и со второго удара разбил витрину с телефона. Схватив два гаджета с верхней полки, он поспешил убежать. Сотрудники офиса нажали тревожную кнопку.

– Далее удалось установить, что грабитель выбежав из салона, сел в машину такси. Вскоре была вычислена и личность подозреваемого. В совершении наглого грабежа подозревается ранее судимый 46-летний гродненец. Похищенные смартфона нашли и изъяли у него при обыске. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, – констатировали правоохранители.

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