18 апреля - Страстная суббота. Что запрещено и разрешено делать?

Страстную субботу иногда называют и Красильной. Потому что в этот день пекут куличи и красят яйца Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Суббота перед Пасхой - последній день Великого поста. День считается одновременно и скорбным и радостным. Считается, что в Страстную субботу люди готовятся к Пасхе и очищают душу от грехов.

Субботу еще называют тихой. Потому что в этот день нельзя шуметь, петь и танцевать, слушать музыку и развлекаться. Лучше перенести все торжества - не отмечать день рождения или свадьбу.

В субботу нельзя заниматься и домашними делами. Запрещено рукодельничать, охотиться и ловить рыбу, а также забивать скот и птицу. Лучше отложить ремонт, строительство, работу в огороде, уборку, стирку. В этот день нельзя отказывать тем, кто просит милостыню. Но и отдавать что-то из дома или брать в долг не советуется. В этот день не поминают умерших, но посещать могилы для уборки разрешено.

Этот день иногда называют Красильной субботой, так как полагается красить яйца и печь куличи. Те, кто соблюдает пост, пьет воду, едят хлеб, свежие овощи и фрукты. Разговляться можно после службы в церкви и крестного хода, что начинается ровно в полночь. Но с трех часов ночи до восхода солнца на Пасху есть нельзя.