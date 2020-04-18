2020-04-18T11:58:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в выходные 18-19 апреля: ночью до 7 градусов мороза, а днем до 12 тепла

В воскресенье синоптики обещают мокрый снег
Настасья КОРСАК
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Погода в выходные 18-19 апреля: днем до 12 теплаПогода в выходные 18-19 апреля: днем до 12 теплаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В субботу, 18 апреля, синоптики обещают в основном пасмурную погоду, солнце появится только к вечеру. Вероятность осадков - 5-10%).Температура воздуха днем от плюс 8 до плюс 10°C. Ветер северо-западный порывами до 12 м/с.

В воскресенье, 19 апреля, по прогнозам - переменная облачность. Ночью по северо-востоку и днем во многих районах пройдет мокрый снег. Но осадки быстро закончатся. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, местами до минус 7. Днем будет от 6 до 12 градусов выше нуля.

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