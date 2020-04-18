2020-04-18T12:56:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Истинная вера невозможна без добрых дел». Александр Лукашенко поздравил православных с Пасхой

Православные в этом году отмечают Пасху 19 апреля
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко поздравил православных с ПасхойАлександр Лукашенко поздравил православных с ПасхойФото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Лукашенко поздравил православных с Пасхой. Поздравление цитируется на сайте президента.

- Дорогие соотечественники! - обратился Александр Лукашенко. - От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым. Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.

Христианство, отметил в поздравлении президент, веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.

- Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел, - резюмировал президент.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы светлые пасхальные дни принесли мир и согласие в семьи.

- Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, - сказал Александр Лукашенко.

Православные отмечают Пасху в 2020 году 19 апреля. За день до Пасхи - Страстная суббота. В этот день красят яйца и пекут куличи.

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