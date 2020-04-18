Директор минской турфирмы незаконно продавал респираторы, а витебчанка перепродавала маски с наценкой

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Минская милиция задержала с поличным 43-летнего иностранца, который собирался незаконно продать 260 защитных респираторов. Мужчина работал директором минской туристической фирмы.

- Респираторы он приобрел несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы, затем продавал через интернет по цене за 12 рублей за штуку, - уточняет детали официальный представитель МВД Ольга Чемоданова

Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Еще одна история неудачных перепродаж произошла в Витебске. Оперативники Первомайского РОВД с налоговыми инспекторами задержали 33-летнюю женщину, которая через интернет незаконно продавала медицинские перчатки.

- Приобрела на одной из торговых интернет-площадок. Там же и продавала, но уже с наценкой. Оперативники изъяли около 1000 единиц медицинской продукции общей стоимостью около 400 рублей из ее квартиры, - сообщает Ольга Чемоданова.

За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф до 100 базовых величин (2770 белорусских рублей) с конфискацией товара.