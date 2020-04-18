Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года: 45 человек умерли, 3282 в стационарах

Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Собрали информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года

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Минздрав поделился новыми цифрами о зараженных коронавирусом.

- По данным на 18 апреля в Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщает телеграм-канал Официальный Минздрав.

За все время в Беларуси провели 92 709 тестов на коронавирусную инфекцию.

- Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, - уточняет Минздрав.