Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус, которые «ни к черту»

Александр Лукашенко высказался о российских тестах во время рабочей поездки в Лидский район Фото: president.gov.by

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Роспотребнадзор ответил на критику российских тест-систем от Александра Лукашенко.

- С февраля 2020 года Россия безвозмездно передала Беларуси 14 000 тестов на выявление коронавируса, - говорят в Роспотребнадзоре. - Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий.

В ведомстве говорят, что тест-системы превосходят ряд зарубежных аналогов по многим параметрам.

- Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов.

17 апреля во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко раскритиковал тесты из России. По его словам, российские тест-системы - «ни к черту». После лечения у 15 человек российские тест-системы снова показали положительный результат на коронавирус, в то время как китайские - только у одного.