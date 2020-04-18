2020-04-18T15:14:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус, которые «ни к черту»

17 апреля президент Беларуси раскритиковал российские тесты
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Александр Лукашенко высказался о российских тестах во время рабочей поездки в Лидский район Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко высказался о российских тестах во время рабочей поездки в Лидский район Фото: president.gov.by
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор ответил на критику российских тест-систем от Александра Лукашенко.

- С февраля 2020 года Россия безвозмездно передала Беларуси 14 000 тестов на выявление коронавируса, - говорят в Роспотребнадзоре. - Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий.

В ведомстве говорят, что тест-системы превосходят ряд зарубежных аналогов по многим параметрам.

- Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов.

17 апреля во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко раскритиковал тесты из России. По его словам, российские тест-системы - «ни к черту». После лечения у 15 человек российские тест-системы снова показали положительный результат на коронавирус, в то время как китайские - только у одного.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Встречайте Пасху в тесном кругу!» Медики просят белорусов в праздники остаться дома
«На ребят легла большая нагрузка». В студенческих общежитиях БГУ появится бесплатный интернет
Cнова на копейку. В Беларуси меняется цена на топливо. Теперь бензин дешевеет
Свято-Елисаветинский монастырь предлагает подать записки о здравии онлайн
Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус, которые «ни к черту»
Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года: 45 человек умерли, 3282 в стационарах
Директор минской турфирмы незаконно продавал респираторы, а витебчанка перепродавала маски с наценкой
«Истинная вера невозможна без добрых дел». Александр Лукашенко поздравил православных с Пасхой
Погода в выходные 18-19 апреля: ночью до 7 градусов мороза, а днем до 12 тепла
18 апреля - Страстная суббота. Что запрещено и разрешено делать?
Видеофакт. В Гродно прямо при работниках салона, мужчина топором разбил витрину и украл два мобильника
В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время
Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»