Свято-Елисаветинский монастырь предлагает подать записки о здравии онлайн
В Свято-Елисаветинском монастыре подать записки о здравии и об упокоении онлайн. Не выходя из дома можно заказать псалтирь, сорокоуст, молебен, акафист, обедню и другие требы.
-Имена следует писать в родительном падеже единственного числа, например: [о здравии] Елены, Ольги; [об упокоении] Александра, Владимира, - уточняется на сайте монастыря.
В монастыре обращают внимание, что церковное поминовение об упокоении за самоубийц не совершается. Кроме как по благословению архиерея.
За католиков можно заказывать только неусыпаемую псалтирь, за некрещеных - только канон мученику Уару.
- Подавая записку за христианина католического вероисповедания либо за некрещеного, обязательно указывайте это в записке рядом с именем, - говорят в монастыре.
Онлайн предлагается и перечислить пожертвования.
- Мы получаем все ваши электронные записки. На указанную вами почту придет только уведомление от системы webpay. Если вы отправили пожертвование до 16:00 - записка будет подана на следующий день, если после 16:00 - то через день, - сообщается на сайте.