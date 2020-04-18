Свято-Елисаветинский монастырь предлагает подать записки о здравии онлайн

Не выходя из дома можно перечислить и пожертвования

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В Свято-Елисаветинском монастыре подать записки о здравии и об упокоении онлайн. Не выходя из дома можно заказать псалтирь, сорокоуст, молебен, акафист, обедню и другие требы.

-Имена следует писать в родительном падеже единственного числа, например: [о здравии] Елены, Ольги; [об упокоении] Александра, Владимира, - уточняется на сайте монастыря.

В монастыре обращают внимание, что церковное поминовение об упокоении за самоубийц не совершается. Кроме как по благословению архиерея.

За католиков можно заказывать только неусыпаемую псалтирь, за некрещеных - только канон мученику Уару.

- Подавая записку за христианина католического вероисповедания либо за некрещеного, обязательно указывайте это в записке рядом с именем, - говорят в монастыре.

Онлайн предлагается и перечислить пожертвования.

- Мы получаем все ваши электронные записки. На указанную вами почту придет только уведомление от системы webpay. Если вы отправили пожертвование до 16:00 - записка будет подана на следующий день, если после 16:00 - то через день, - сообщается на сайте.