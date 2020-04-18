2020-04-18T17:03:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Cнова на копейку. В Беларуси меняется цена на топливо. Теперь бензин дешевеет

Литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 руб. 71 коп.
Настасья КОРСАК
Поделиться:
С 19 апреля меняется стоимость топливаС 19 апреля меняется стоимость топливаФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

Концерн "Белнефтехим" сообщил о новых ценах на тапливо.

- С 19 апреля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена на автобензин АИ-92-К5-Евро составит 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., дизельное топливо – 1,81 руб, - сообщается на сайте Белнефтехима.

Это изменение цен на автомобильное топливо - уже одиннадцатое по счеиу с начала 2020-го года. Каждый раз стоимость меняется на одну копейку. Сразу стоимость увеличивалась, теперь стала уменьшатся. Прошлое изменение цен на бензин произошло 12 апреля. Тогда стоимость, как и сейчас, уменьшилась на одну копейку.

В 2018 и 2019 году стоимость бензина менялась 27-28 раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Встречайте Пасху в тесном кругу!» Медики просят белорусов в праздники остаться дома
«На ребят легла большая нагрузка». В студенческих общежитиях БГУ появится бесплатный интернет
Cнова на копейку. В Беларуси меняется цена на топливо. Теперь бензин дешевеет
Свято-Елисаветинский монастырь предлагает подать записки о здравии онлайн
Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус, которые «ни к черту»
Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2020 года: 45 человек умерли, 3282 в стационарах
Директор минской турфирмы незаконно продавал респираторы, а витебчанка перепродавала маски с наценкой
«Истинная вера невозможна без добрых дел». Александр Лукашенко поздравил православных с Пасхой
Погода в выходные 18-19 апреля: ночью до 7 градусов мороза, а днем до 12 тепла
18 апреля - Страстная суббота. Что запрещено и разрешено делать?
Видеофакт. В Гродно прямо при работниках салона, мужчина топором разбил витрину и украл два мобильника
В Беларуси отвязали рост зарплат от производительности, но только на время
Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»