КП Беларусь
Cнова на копейку. В Беларуси меняется цена на топливо. Теперь бензин дешевеет
Литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 руб. 71 коп.
С 19 апреля меняется стоимость топливаФото: Алеся ДОБЫШ
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Концерн "Белнефтехим" сообщил о новых ценах на тапливо.
- С 19 апреля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена на автобензин АИ-92-К5-Евро составит 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., дизельное топливо – 1,81 руб, - сообщается на сайте Белнефтехима.
Это изменение цен на автомобильное топливо - уже одиннадцатое по счеиу с начала 2020-го года. Каждый раз стоимость меняется на одну копейку. Сразу стоимость увеличивалась, теперь стала уменьшатся. Прошлое изменение цен на бензин произошло 12 апреля. Тогда стоимость, как и сейчас, уменьшилась на одну копейку.
В 2018 и 2019 году стоимость бензина менялась 27-28 раз.