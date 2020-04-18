2020-04-18T17:53:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«На ребят легла большая нагрузка». В студенческих общежитиях БГУ появится бесплатный интернет

В вузе говорят, что так студентам будет проще завершить учебный год
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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- На тех ребят, которые живут в общежитии, легла очень большая нагрузка. Во-первых, финансовая, потому что они самостоятельно обеспечивают свой быт. Во-вторых, перевод занятий в дистанционный режим требует усиленного интернета, - прокомментировала проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Оксана Здрок. - Этот вопрос уже решен в ректорате. Принято решение, что студентам, которые проживают в общежитии, будет предоставлен бесплатный интернет, чтобы они полноценно и качественно смогли завершить образовательный процесс.

По информации belta.by, бесплатный интернет в студенческих общежитиях БГУ появится со следующей недели.

- Каждый студент должен понимать, что доля самостоятельной работы в обучении увеличилась, - отметила проректор. - Знания устаревают очень быстро, задачи возникают совершенно новые. Поэтому студент должен выйти не с каким-то готовым набором знаний, а с готовым набором навыков. Причем здесь очень большую роль играют навыки коммуникативные, самоорганизации, самообразования, умение критически мыслить, рефлексировать. Поэтому занятия ориентированы на применение творческих, открытых заданий, и они требуют очень большой подготовки".

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