«Встречайте Пасху в тесном кругу!» Медики просят белорусов в праздники остаться дома

Это позволит не только сохранить здоровье себе и обезопасить своих близких, но и поможет врачам, которым сейчас очень непросто

Изменить размер текста: A A

Врачи призывают белорусов беречь свое здоровье и при первых симптомах ОРВИ как можно скорее обращаться за помощью, пишет belta.by.

- При появлении первых симптомов вирусной инфекции обязательно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше вы начнете лечение, тем более высока вероятность того, что перенесете заболевание в легкой, малосимптомной форме, - сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Это позволит не только сохранить здоровье себе и обезопасить своих близких, но и поможет врачам, которым сейчас очень непросто.

- Впереди большой праздник. Хочу пожелать всем, чтобы этот день не был омрачен нездоровьем, - отметил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов.

Игорь Александрович отметил, что в этом году светлый праздник люди встречают в особенных эпидемиологических условиях, поэтому важно учитывать рекомендуемые меры по разобщению.

- Своевременно обращайтесь за медицинской помощью, не откладывайте это на последующие дни и предоставьте медработникам возможность наблюдать за динамикой заболевания, мониторировать ваше состояние, - сказал Игорь Карпов. - В этом случае послепраздничные дни не будут омрачены проблемами со здоровьем.

- В предстоящие светлые праздники белорусы по традиции собираются вместе. Но сейчас в достаточно сложных эпидемиологических условиях от имени всей белорусской медицинской общественности призываем воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, минимизировать свои передвижения и встретить Пасху в тесном кругу своих близких, - обратился и главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.