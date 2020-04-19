2020-04-19T09:52:42+03:00
Спорт
КП Беларусь

После пяти туров чемпионата Беларуси по футболу лидируют «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ»

«Слуцк» продолжает творить сенсации
Захар ПЛАТОНОВ
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"Слуцк" в гостях обыграл "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер" Солигорск"Слуцк" в гостях обыграл "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер" Солигорск
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Завершился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Начался он 16 апреля двумя матчами в Минске. Минское «Динамо» обыграло «Неман» (2:0), а «Городея» - «Энергетик-БГУ» (1:0). 17 апреля сенсационный «Слуцк» увез победу из Солигорска, обыграв «Шахтер» (2:1). «Сахарники» в последнее время испытывают финансовые трудности, но на волне поддержки во всем мире бодриться и добывает победы. Еще одно мини-сенсацией стала победа «Витебска» над брестским «Динамо» (1:0). В центральном матче тура БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ» мячей не забили, хотя ударов и голевых моментов хватало. После пяти туров лидируют «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» - по 10 очков. Девятов баллов у «Энергетик-БГУ», «Городеи» и «Ислочи».

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