2020-04-19T12:07:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Службы ЖКХ призывают не делать ремонт во время самоизоляции из-за коронавируса

В ЖКХ составили новый алгоритм реагирования на заявки граждан
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Сообщается, что в подъездах поверхности мест общего пользования стали обрабатывать дезсредствами. (иллюстративное фото)Сообщается, что в подъездах поверхности мест общего пользования стали обрабатывать дезсредствами. (иллюстративное фото)Фото: Владимир КРИУЛИН
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В условиях пандемии нового коронавируса все больше людей оказываются в вынужденных условиях самоизоляции. С одной стороны, понятны желания граждан использовать это время эффективно. Но в ЖКХ призывают урезонить эти порывы.

Жилищно-коммунальное хозяйство составили особый алгоритм реагирования на заявки бытовых услуг. Процесс усовершенствую в учетом пожеланий граждан. Однако в ЖКХ призывают в период самоизоляции не заниматься ремонтом в квартире.

- Лучше отложить работы на более поздник срок, когда обстановка стабилизируется, - сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Также отмечается, что коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ: в подъездах ежедневно обрабатывают поверхность дезсредствами.

В 17 апреля в Минздраве сообщили, что максимальная сумма штрафа за нарушение условий самоизоляции – 810 рублей.

Ранее KP.BY рассказывал, как в Витебске проверяют тех, кто находится на режиме самоизоляции. На самоизоляции находятся не только контакты первого и второго уровней, но и те, кто возвращался из-зa pyбeжa.

«Приходили из милиции, каждый день звонили из санстанции»: как в Беларуси проходит контроль людей на самоизоляции

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