Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в мужском монастыре
Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме (был основан в начале XVIII века) в Смолевичском районе.
Храм расположен на территории мужского монастыря в деревне Малые Ляды. Вместе с президентом святое место посетил его младший сын Николай. Александр Лукашенко пообщался с прихожанами, зажег свечу и поздравил с праздником Пасхи, - сообщает belta.by.
В храме президенту вручили копию чудотворной византийской иконы «Покровительница». Оригинал хранится в соборном храме в Ватопедском православном греческом мужском монастыре на Святой горе Афон.
Президент в свою очередь преподнес храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня».
Президент Беларуси в своем обращении к православным христианам Беларуси отметил, что православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа.
- Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, - говорится в послании.
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