2020-04-19T12:48:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в мужском монастыре

Президент отправился в Смолевичский район
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Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в Малых Лядах. Фото: belta.byАлександр Лукашенко зажег пасхальную свечу в Малых Лядах. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме (был основан в начале XVIII века) в Смолевичском районе.

Храм расположен на территории мужского монастыря в деревне Малые Ляды. Вместе с президентом святое место посетил его младший сын Николай. Александр Лукашенко пообщался с прихожанами, зажег свечу и поздравил с праздником Пасхи, - сообщает belta.by.

В храме президенту вручили копию чудотворной византийской иконы «Покровительница». Оригинал хранится в соборном храме в Ватопедском православном греческом мужском монастыре на Святой горе Афон.

Президент в свою очередь преподнес храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня».

Президент Беларуси в своем обращении к православным христианам Беларуси отметил, что православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа.

- Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, - говорится в послании.

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