Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Белорусы поступили правильно. Вы сами держите свою жизнь в своих руках лучше, нежели я или Господь»

Президент Беларуси пообщался с прихожанами. Одной из тем стала пандемия коронавируса и белорусская тактика борьбы с ней. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают праздник Пасхи. Президент Беларуси вместе с сыном Николаем посетил храм в деревне Малые Ляды. Там он в том числе пообщался с прихожанами. Одной из тем стала пандемия коронавируса и белорусская тактика борьбы с ней.

- Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь, - передает слова президента телеграм-канал «Пул первого».

Он добавил:

- Мы должны думать сами прежде всего о себе, своей жизни. И беречь себя. Так как он (вероятно, имеется в виду Иисус Христос – Ред.) нам и завещал. Не переживайте. Если вы сделаете маленький шажок на встречу своему здоровье и спасению, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Хуже не будет. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть (кому-то она нравится, кому-то – нет) сделает все, чтобы вы были защищены. Еще раз повторяю: только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, навстречу тому, о чем вы мечтаете.

Также Лукашенко отметил, что коронавирус стал политикой. Посетовал, что через некоторое время станет понятно, кто и как использует эту ситуацию в своих целях:

- Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет.

Ранее медики проинформировали, как защищать себя от нового коронавируса.

«Каждому – личное полотенце и никаких кафешек в обед». Медики рассказали, как эффективно обезопасить себя от коронавируса