2020-04-19T15:26:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт: в Вилейском районе на Пасху выпал снег

Природа в этом году удивляет
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В деревне Кучки на Пасху шел снег. Фото: соцсетиВ деревне Кучки на Пасху шел снег. Фото: соцсети
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В соцсетях белорусы показали, как в деревне Кукчи (расположена на берегу Вилейского водохранилища) 19 апреля шел снег. В принципе, синоптики ещё несколько дней назад предупреждали о вероятности таких атмосферных явлений. В Минске в этот день было около пяти градусов тепла, облачно с прояснениями. Но после обеда местами тоже выпали незначительные осадки в виде снега.

19 апреля 2020 г., д.Кучки, Беларусь.ВИДЕО: ФБ Ольга Чекулаева

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Видеофакт: в Вилейском районе на Пасху выпал снег
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