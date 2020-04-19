КП Беларусь
Видеофакт: в Вилейском районе на Пасху выпал снег
Природа в этом году удивляет
В деревне Кучки на Пасху шел снег. Фото: соцсети
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В соцсетях белорусы показали, как в деревне Кукчи (расположена на берегу Вилейского водохранилища) 19 апреля шел снег. В принципе, синоптики ещё несколько дней назад предупреждали о вероятности таких атмосферных явлений. В Минске в этот день было около пяти градусов тепла, облачно с прояснениями. Но после обеда местами тоже выпали незначительные осадки в виде снега.
19 апреля 2020 г., д.Кучки, Беларусь.ВИДЕО: ФБ Ольга Чекулаева
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