2020-04-19T17:29:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

Главный тренер «Витебска»: «Случаев короновируса среди футболистов нет. Если появятся, буду кричать, что чемпионат надо остановить»

Сергей Ясинский рассказал о своем отношении к продолжающемуся чемпионату в условиях пандемии коронавируса
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Сергей Ясинский считает, что в условиях пандемии коронавируса футболисты своей игрой дают людям надежду. Фото: ФК "Витебск".Сергей Ясинский считает, что в условиях пандемии коронавируса футболисты своей игрой дают людям надежду. Фото: ФК "Витебск".
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18 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу «Витебск» дома обыграл брестское «Динамо» (1:0). После матча главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал, как воспринимает текущую ситуацию. Напомним, сейчас в Европе футбольный турнир продолжается только в Беларуси.

- Уже говорил об этом. Случаев заболевания короновирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно останавливать. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех: все люди ходят на работу, мы ходим на работу. В данный ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них: «Мы ничего не боимся и все такое». Нет, надо быть аккуратней, не посещать массовые скопления людей — только на работу и домой. Надо пользоваться антисептиком и масками, и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность — это когда паника: «Мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться». Я тоже против этого. Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом, мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации я за здравый смысл, - передает слова Ясинского pressball.by.

Ранее Ясинский так комментировал ситуацию:

- Лично я играл бы. А зрители пускай остаются дома, у телеэкранов. В притче мудрец сказал, что от эпидемии погибнет пять тысяч человек. Погибло пятнадцать тысяч. К нему в недоумении: «Ты же обещал, что будет меньше». «Все правильно. Я сказал, что 5000 — от эпидемии. Остальные умерли от страха». Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить.

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