2020-04-19T18:44:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поручил перевести зараженных коронавирусом из районных больниц в областные

Глава Минской области сообщил, что в больницах появились китайские препараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект
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Президент поручил больных с Covid-19 из районных больниц перевезти в областные. Это должно помочь лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. Фото: belta.byПрезидент поручил больных с Covid-19 из районных больниц перевезти в областные. Это должно помочь лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. Фото: belta.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко перед тем, как зажечь пасхальную свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в деревне Малые Ляды пообщался с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным. Главное темой разговора стала обстановка с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Президенту сообщили, что резкого всплеска заболеваемости не отмечается, - сообщает belta.by.

- Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией, - сообщили глава Минской области Турчин. Он также отметил, что областные учреждения здравоохранения получили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.

Президент, оценивая услышанное, выразил надежду, что ситуация будет развиваться «вот так, как сейчас».

Также Лукашенко высказал мнение, что необходимо перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные - это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. Кроме того, это должно позволить привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

Лукашенко в храме успел пообщаться с прихожанами.

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