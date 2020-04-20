«Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3 - 4 недели». Прогноз главного санитарного врача Беларуси

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- В течение двух-трех недель ситуация не закончится, - рассказала в эфире программе «Контуры» на ОНТ главный санитарный врач страны Наталья Жукова. - Мы будем в эпидпроцессе. Но ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели. Почему мы делаем такой вывод? Мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями. Коронавирус относится к группе, которая вызывает респиреторные инфекции. Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель во всяком случае во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться.

Главный санитарный врач рассказала, как специалисты работают по локализации очагов коронавирусной инфекции.

- Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг и обязательно идет поиск контактов. Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие сдерживания эпидпроцесса, - рассказала она.

Наталья Жукова ответила и о статистике случаев заболевания.

- Это дает возможность сравнивать темпы прироста заболеваемости, понимание, как выстраивать работу в том или ином регионе, - сказала главный санитарный врач.

Так же, как пояснила Наталья Жукова, есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на коронавирус.

- Эти цифры не могут никак совпадать. По данным ВОЗ, есть определенный процент людей, которые имеют положительный результат тестирования на коронавирус, но не имеют признаков заболевания, они только носители коронавируса, - пояснила она. - Но чтобы не распространять заболевание, они находятся на дому, им выдается больничный. Более того, достаточно строго проверяется соблюдение режима самоизоляции.

Главный санитарный врач напомнила, что при первых симптомах COVID-19 надо обращаться к врачу, но не приходить в поликлинику, а сообщать о своем состоянии по телефону.

Минздрав сообщил о данных на 19 апреля в Беларуси по коронавирусу: выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19.

На стационарном лечении находится 3538 человек (+256 за сутки). Остальные находятся на амбулаторном лечении (с легким проявление заболевания или бессимптомной формой), либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.

Умерли 47 (+2 за сутки) человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Минздраве отмечают, что с начала февраля в Беларуси проведено 98 231 тестов на коронавирусную инфекцию. Тесты делают в 25 лабораториях: как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

Два дня – в субботу и воскресенье Минздрав не давал информации по общему числу заразившихся с начала эпидемии. Нет данные по тем, кто болеет на дому.

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